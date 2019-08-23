«Росконтроль» нашел трансжиры в слоеном тесте

Специалисты «Росконтроля» отправили на экспертизу слоеное тесто семи марок. Оказалось, что ряд производителей не указал содержащиеся в составе модифицированные жиры. Результаты исследования в пятницу, 23 августа, были опубликованы на сайте организации.

На экспертизу отправили тесто брендов «Цезарь premium», «Морозко», «Каждый день», «Хлебный дом», «Черемушки», «То, что надо!» и «Талосто».

«Ни слова о модифицированных растительных жирах не написали в маркировке производители теста «Цезарь premium» и «Морозко». В первом случае на уровне 0,7% от массы жира, во втором — на 0,9%», — отметили в «Росконтроле».

По словам специалистов, этот компонент не запрещено использовать при изготовлении слоеного теста, однако его содержание должно быть отражено в составе.

Кроме того, во всех продуктах, кроме теста производителя «Хлебный дом», было обнаружено небольшое содержание сорбиновой кислоты. Специалисты отмечают, что причиной этого могло стать использование изготовителем содержащего консервант маргарина.

По итогам проверки лучшим было признано тесто «Черемушки» — отдельно эксперты похвалили пышность выпечки, получаемой из него. Также в лидерах оказалось тесто «Хлебный дом» и «Каждый день». При этом продукция «Цезарь premium» и «Морозко» оказалась в списке товаров с замечаниями.

21 августа «Росконтроль» проверил шашлычный кетчуп, продающийся на полках российских магазинов.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.