Прямой эфир

«Росконтроль» нашел трансжиры в слоеном тесте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты «Росконтроля» отправили на экспертизу слоеное тесто семи марок. Оказалось, что ряд производителей не указал содержащиеся в составе модифицированные жиры. Результаты исследования в пятницу, 23 августа, были опубликованы на сайте организации.

Ловкость букв и никакого мошенничества: как работает «Росконтроль»
Независимые рейтинги тортов и шампанского смутили россиян перед Новым годом. Но к их составителям есть серьезные вопросы

На экспертизу отправили тесто брендов «Цезарь premium», «Морозко», «Каждый день», «Хлебный дом», «Черемушки», «То, что надо!» и «Талосто».

«Ни слова о модифицированных растительных жирах не написали в маркировке производители теста «Цезарь premium» и «Морозко». В первом случае на уровне 0,7% от массы жира, во втором — на 0,9%», — отметили в «Росконтроле».

По словам специалистов, этот компонент не запрещено использовать при изготовлении слоеного теста, однако его содержание должно быть отражено в составе.

Кроме того, во всех продуктах, кроме теста производителя «Хлебный дом», было обнаружено небольшое содержание сорбиновой кислоты. Специалисты отмечают, что причиной этого могло стать использование изготовителем содержащего консервант маргарина.

По итогам проверки лучшим было признано тесто «Черемушки» — отдельно эксперты похвалили пышность выпечки, получаемой из него. Также в лидерах оказалось тесто «Хлебный дом» и «Каждый день». При этом продукция «Цезарь premium» и «Морозко» оказалась в списке товаров с замечаниями.

21 августа «Росконтроль» проверил шашлычный кетчуп, продающийся на полках российских магазинов.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росконтроль» нашел ртуть в кетчупе
«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019