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«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперты «Росконтроля» проверили ряженку с массовой долей жира 4% и обнаружили в одном из образцов бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесеней. Результаты исследования были опубликованы во вторник, 6 августа, на сайте организации.

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Всего экспертизу прошла продукция семи брендов: «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки». Лучшей была признана ряженка «Вкуснотеево», единственной претензией к которой стало нехарактерное для натуральных молочных продуктов содержание кальция и фосфора (последнего существенно больше). По словам специалистов, это может говорить о наличии в составе продукции или используемого сырья добавленных фосфатов. Аналогичные замечания у экспертов вызвала ряженка «Белый город», которая оказалась на второй строчке. Замыкает тройку лидеров продукция «Вологжанка» — массовая доля жира в ряженке оказалась на 0,1% ниже указанной в маркировке, что, по словам специалистов, допустимо с учетом погрешности.

Продукция «Большая кружка», «Коровка из Кореновки» и «Козельская» также вызвала у специалистов нарекания по вкусовым показателям. Антилидером рейтинга стала «Ряженка из молока нашей дойки», которую специалисты поместили в черный список. В ней были выявлены бактерии группы кишечной палочки, а содержание плесеней и дрожжей превысило допустимые техническим регламентом значения.

1 августа эксперты «Росконтроля» проверили «Русскую» колбасу, продающуюся на прилавках российских магазинов.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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