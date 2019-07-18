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«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе

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Фото: Depositphotos
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Эксперты «Росконтроля» проверили творожную массу с изюмом, продающуюся на полках российских магазинов. Исследование показало, что многие производители вместо молочных используют растительные жиры, а в одном из образцов количество дрожжей превысило предельно допустимый предел в 840 раз, сообщается на сайте организации.

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Всего в лабораторию отправились образцы семи брендов: «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Останкинское», «Избенка», «Брянский молочный комбинат», «Дмитровский молочный завод» и «Благода». Лучшей была признана творожная масса «Б.Ю. Александров», единственными претензиями к которой стали слабый кисломолочный вкус и запах, а также содержание сахарозы, не соответствующее указанному в маркировке стандарту.

Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней. Также в данной продукции на упаковке было указано наличие заменителей молочного жира — растительных жиров, однако в лаборатории в составе их не обнаружили.

«Можно сказать, беспрецедентный случай, когда ошибка — в пользу потребителя», — отметили в «Росконтроле».

Все остальные проверенные образцы попали в черный список организации. Так, в творожной массе «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» нашли фитостерины. По словам экспертов, это означает, что продукция является фальсификатом. Также меньше положенных 50% молочного жира оказалось в творожной массе «Благода».

Кроме того, во всех исследованных образцах были обнаружены дрожжи. В творожной массе бренда «Избенка» их количество превысило максимально допустимый показатель в 840 раз. У производителей «Благода», «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» в составе обнаружили консервант, не заявленный в составе, — сорбиновую кислоту. Однако содержание данного вещества оказалось крайне низким, что может говорить о том, что оно попало в состав случайно с одним из компонентов.

19 июня эксперты «Росконтроля» проверили качество популярного в России лакомства — эскимо на палочке. Как оказалось, некоторая продукция сделана из пальмового масла и не содержит молока.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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