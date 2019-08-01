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Названа лучшая «Русская» колбаса

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Эксперты «Росконтроля» проверили «Русскую» колбасу, продающуюся на прилавках российских магазинов. Итоги исследования были опубликованы в четверг, 1 августа, на сайте организации.

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Специалисты отправили в лабораторию продукцию пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ». Лучшей была признана колбаса «Велком», единственными претензиями к которой стал неравномерно перемешанный фарш и массовая доля белка, которая оказалась существенно меньше указанной в маркировке.

На второй строчке рейтинга расположилась продукция «МясновЪ», которой снизили баллы только из-за кусочков шпика, которые оказались несколько больше максимально допустимого размера. В колбасе «Окраина» специалисты обнаружили содержание фосфора (фосфатов), о чем не было сказано на упаковке. Кроме того, при гистологическом исследовании специалисты нашли свиную шкурку, о которой производитель также умолчал.

Бренд «Малаховский» занял предпоследнюю строчку рейтинга. Согласно итогам экспертизы, в составе оказалось довольно много соединительной ткани, что может говорить о невысоком качестве используемого сырья. На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.

«Продукт сильно отличается от «Русской» колбасы и существенно уступает ей в качестве и пищевой ценности. Но при этом об истинном наименовании потребитель может узнать только в том случае, если ознакомится с набранным мелким трудночитаемым шрифтом текстом на оборотной стороне упаковки», — отметили в «Росконтроле».

При этом отмечается, что все проверенные образцы отвечают требованиям безопасности.

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«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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