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Названа токсичная зубная паста

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Фото: ТАСС/dpa/Uli Deck
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Эксперты «Росконтроля» провели исследование зубной пасты и выяснили, что некоторая продукция является токсичной. Результаты проверки были опубликованы в понедельник, 29 июля, на сайте организации.

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Всего экспертизу прошла продукция семи марок: «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам». Данные образцы были проверены по более чем 50 параметрам, в том числе на наличие токсичных соединений. По данному параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed — их показатели токсичности оказались за пределами норматива. Эксперты отметили, что это может быть опасно, так как, по статистике, в среднем за жизнь человек «съедает» около 2 кг зубной пасты.

При этом микробиологические показатели образцов опасений у экспертов не вызвали. Также в норме оказалось содержащееся в пастах количество фтора.

Согласно результатам проверки, очищающее действие у зубных паст находится примерно на одном уровне. Результаты чуть выше среднего показала продукция бренда «Лесной бальзам», которая и стала лидером рейтинга. Незначительно отстала от остальных участников теста паста President.

Отмечается также, что пасты «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med обладают незначительным отбеливающим эффектом, в то время как у единственной продукции, заявленной производителем как отбеливающая (Splat Professional), он отсутствует.

18 июля эксперты «Росконтроля» проверили творожную массу с изюмом, продающуюся на полках российских магазинов. Исследование показало, что многие производители вместо молочных используют растительные жиры, а в одном из образцов количество дрожжей превысило предельно допустимый предел в 840 раз.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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