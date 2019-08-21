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«Росконтроль» нашел ртуть в кетчупе

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Фото: TASS/digifoodstock.com
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Эксперты «Росконтроля» проверили шашлычный кетчуп, продающийся на полках российских магазинов. Итоги исследования были опубликованы в среду, 21 августа, на сайте организации.

Всего на проверку были отправлены образцы семи брендов. Среди них продукция высшей категории, содержание томатов в которой должно быть не менее 23%, — Mr.Ricco и «О`кей». Кроме того, проверялись три упаковки кетчупа первой категории (не менее 18%) — «Махеевъ», «Каждый день»и «Моя семья» — и две второй категории (не менее 14%) — «Капитан припасов» и «365 дней».

Экспертиза показала, что не вся выбранная продукция соответствуют заявленной категории.Так, в образцах «Капитан припасов» томатов оказалось лишь 7,3%, в «365 дней» — 12,2%.

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Лучшим по итогам проверки был признан кетчуп «О`кей» — в нем содержание томатов оказалось даже больше заявленного — 29% вместо 23%. Далее в списке следует продукция Mr.Ricco и «Махеевъ».При этом в черный список «Росконтроля» попали кетчупы «Каждый день» и «365 дней». Последний образец не прошел проверку по уровню содержания сорбатов. Также в данной продукции массовая доля ртути соответствует максимально допустимому значению лишь с учетом погрешности метода измерений. Зафиксировано и низкое содержание соли.

«В образце «Каждый день» был обнаружен синтетический краситель, использование которого вообще не предусмотрено техническим регламентом для томатного соуса, при этом в маркировке указан натуральный», — отметили в «Росконтроле».

При этом производители данной продукции заявили, что не добавляют синтетические красители, и пообещали предоставить протоколы новых испытаний в течение 10 дней.

Ранее в августе эксперты «Росконтроля» проверили «Русскую» колбасу, продающуюся на прилавках российских магазинов.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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