Роскачество назвало лучшие марки шоколадных шариков

Эксперты Роскачества провели исследование готовых сухих завтраков — шоколадных шариков — и выяснили, какие марки этих продуктов соответствуют требованиям к безопасности и качеству. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» в понедельник, 9 сентября.

Программа испытаний включила в себя 18 самых популярных на отечественном рынке брендов шоколадных шариков, 17 из которых производятся в России. Они были проверены по 222 показателям, включая соответствие требованиям безопасности, соответствию маркировке и наличию сахара и соли, а также вредных токсинов.

«Отличниками» оказались продукты торговых марок Globus (Россия) и Schar (Германия). Оба соответствуют всем требованиям качества и безопасности, а также опережающим положениям стандарта Роскачества. Однако на знак качества может претендовать лишь товар бренда Globus из-за того, что он производится в России.

Во всей исследуемой продукции не обнаружено тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, искусственных консервантов, а также патогенных микроорганизмов и кишечных палочек.

В шариках 15 марок содержание сахара значительно превышает требования Роскачества. Соответствуют стандартам лишь завтраки Globus, Schär и Mamori.

По содержанию соли опережающему стандарту регулятора соответствуют бренды «ВкусВилл», «Коровка», «Кузя Лакомкин», «Ого!», «Хороший день», Globus, Nesquik, Schär и Spar.

Эксперты Роскачества также проверили сухие завтраки на содержание акриламида, образующегося в результате жарки. Они не зафиксировали превышений по данному показателю ни в одном продукте. В завтраках марок «Кузя Лакомкин», «Лента», Krosby Choco и Schar его количество было ниже допустимой нормы.

Однако в шоколадных шариках марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’кей» и Nesquik содержание охратоксина А2 (вещество плохо действует на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания) в разы превышает допустимую норму. Эти завтраки не рекомендуются к употреблению.

Не соответствуют указанной маркировке шоколадные шарики бренда Spar. А в маркировке девяти их 18 образцов зафиксировано несоответствие указанной на упаковке пищевой ценности. Это продукция брендов «Хороший день», «Маша и медведь», Mamori, «ВкусВилл», «Ого!», «О’кей», «Каждый день», «Хороший день», «Дансония» и METRO CHEF.

В то же время в Роскачестве предупреждают, что любой сухой завтрак — не лучший выбор как для детей, так и родителей.

В начале августа в Роскачестве рассказали о вреде готовых завтраков. В более чем половине проверенных специалистами регулятора завтрака массовая доля сахарозы превышала суточную норму сахара в два раза.