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Евросоюз не получил предложений от Джонсона по Brexit

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Фото: REUTERS/Francisco Seco
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Евросоюз до сих пор не получил от Великобритании предложений по Brexit в рамках сделки, одобренной Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии от 16 сентября по итогам встречи главы ЕК Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Президент ЕК напомнил Джонсону, что именно Лондон должен предложить решения, совместимые с соглашением о выходе страны из ЕС. В коммюнике сообщается о готовности Еврокомиссии рассмотреть эти предложения и выяснить, отвечают ли они целям «бэкстопа» (режим пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit. — Ред.). Однако далее говорится, что подобных предложений от Лондона не поступало.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. В то же время Джонсон неоднократно заявлял, что намерен осуществить Brexit даже без соглашения до 31 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. Тем не менее премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен осуществить Brexit 31 октября.

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