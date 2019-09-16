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Суд перенес заседание по делу Вышинского на 6 ноября

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Фото: ТАСС/Zuma
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Суд в Киеве перенес заседание по рассмотрению дела главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 6 ноября. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Мокина.

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«Заседание перенесено на 13:00 6 ноября», — сказал он, пояснив, что это связано с отпуском судьи, который ведет дело.

13 сентября стало известно, что Вышинского госпитализировали. Ему необходим углубленный медосмотр, которого не было на протяжении полутора лет.

15 мая 2018 года Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве. Украинские власти заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Максимальное наказание, которое грозит Вышинскому, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Однако уголовное дело о госизмене против него на Украине не было закрыто — журналист освобожден под поручительство. Условием освобождения называлось участие Вышинского в следственных действиях и явка в суд по первому требованию.

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