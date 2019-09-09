Лавров встретился с Вышинским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, освобожденным судом на Украине и приехавшим в Москву в рамках обмена «35 на 35». Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

«Только что завершилась встреча Сергея Лаврова с Кириллом Вышинским», — сказали там.

Ранее в понедельник Вышинский выразил благодарность за поддержку президенту России Владимиру Путину и Лаврову.

15 мая 2018 года Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве. Украинские власти заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Максимальное наказание, которое грозило Вышинскому, предусматривало до 15 лет лишения свободы.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.