Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского госпитализировали. Ему необходим углубленный медосмотр, которого не было на протяжении полутора лет, рассказал журналист.

По словам Вышинского, он вряд ли сможет лично присутствовать 16 сентября на заседании суда в Киеве по его делу, передает «РИА Новости».

Адвокат Андрей Доманский сообщил, что уже передал соответствующее ходатайство в суд, сообщает телеканал «360».

15 мая 2018 года Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве. Украинские власти заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Максимальное наказание, которое грозило Вышинскому, предусматривало до 15 лет лишения свободы.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.