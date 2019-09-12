Зеленский подарил часы вернувшимся из России морякам и пообещал квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими моряками, освобожденными в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом, а также с их семьями. Глава государства подарил морякам президентские часы, а также пообещал, что в скором времени они получат жилье в Одессе.

Встреча прошла в неформальной обстановке в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве, говорится на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский поздравил военных с возвращением, а моряки поблагодарили его за возможность опять оказаться дома. Некоторые пригласили президента на свои свадьбы, сообщает телеканал «360».

По словам Зеленского, операция по возвращению украинцев была непростой, передает RT.

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — заявил он.

7 сентября состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате «35 на 35». Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На Украину, в частности, вернулись журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, а также 24 моряка. Последние были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В Россию также прилетели 35 человек. Среди них были свидетель по делу о крушении Boeing 777 в Донецкой области Владимир Цемах и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

10 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует продолжить обмен удерживаемыми лицами с Украиной, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано.