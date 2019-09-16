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Два участка дорог капитально отремонтируют в Самарской области

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В Самарской области подготовили два проекта капитального ремонта федеральной трассы Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала Главгосэкспертизы.

Один из проектов предусматривает ремонт 10 км дороги в Волжском районе. Здесь должны усилить дорожную одежду и обустроить дорогу, отремонтировать съезды, три пересечения, 38 примыканий и переходно-скоростных полос на съездах в поселок Рощинский, пишет НИА «Самара» со ссылкой на форум «Самарские водители».

Второй проект включает ремонт участка протяженностью 12 км, который находится на территории Волжского и Кинельского районов. Рабочие должны будут обустроить 15 примыканий и два пересечения, усилить дорожную одежду и обустроить новую.

Информации о сроках проведения работ нет.

6 сентября сообщалось, что в Самарской области на 68% выполнены дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Готовы 53 участка на 43 улицах Самары и 10 магистралях регионального значения.

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