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В вирусологическом центре Новосибирска взорвался газовый баллон

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Фото: vk.com/Типичный Новосибирск
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Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в Новосибирском вирусологическом центре «Вектор». В результате инцидента пострадал один человек. Об этом 16 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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По информации агентства, взрыв газового баллона с возгоранием на площади 30 кв. м произошел при проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений во время подготовки к лакокрасочным работам.

В результате взрыва пострадал сотрудник подрядной строительной организации. В больнице ему оказали помощь, а затем переправили в Новосибирский ожоговый центр с ожогами нижних конечностей.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших в России и мире центров изучения вирусов. Там проводятся исследования возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций и разработка методов борьбы с ними.

31 августа в одной из квартир жилого дома в городе Бийске произошел хлопок газа, в результате чего обрушились стены в трех жилых помещениях. В результате аварии пострадал хозяин квартиры, который был доставлен в городскую больницу. Жильцы соседней квартиры — женщина и несовершеннолетний ребенок — также были госпитализированы с отравлением угарным газом.

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