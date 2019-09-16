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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.

«В последний раз в Санкт-Петербурге президенты [Владимир] Путин и [Александр] Лукашенко поручили правительствам доработать совместный план действий. Этот план, насколько мне известно, в большой части согласован», — сказал представитель Кремля в понедельник, 16 сентября.

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По его словам, был проделан большой объем работы, но пока программа не публиковалась, поскольку вся информация носит «сугубо предварительный характер».

Также Песков назвал сроки, когда будет представлена дорожная карта экономической интеграции. Он напомнил, что президенты обещали сделать это до Нового года, однако пока конкретных договоренностей нет.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» опубликовала подробности плана экономической интеграции России и Белоруссии. Программа рассчитана на полтора года и предполагает большую степень интеграции, чем у стран Евросоюза.

По информации издания, с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве. Ожидается, что Москва и Минск примут единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединят таможенную и энергетическую политики, предоставят взаимный единый доступ к госзакупкам, унифицируют системы учета собственности.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение с российским лидером Владимиром Путиным на встрече 18 июля. Ранее Лукашенко называл развитие и углубление двусторонних связей с Россией приоритетным направлением внешней политики республики, пишет «Газета.ру».

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