Испанский пароль: «Красная Фурия» выигрывает второй ЧМ за 13 лет

Чемпионат мира-2019 по баскетболу получился самым непредсказуемым в истории, об этом «Известиям» заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. В финале сборная Испании одолела главную сенсацию турнира — команду Аргентины (95:75). В матче за бронзу Франция оказалась сильнее Австралии (67:59). Все вышеперечисленные команды плюс Иран, Нигерия и США получили прямые путевки на Олимпийские игры – 2020. Сборная России закончила свое выступление на втором групповом этапе ЧМ-2019 и теперь поборется за поездку в Токио летом 2020 года.

Турнир Рики Рубио

Нынешним летом «Юта» не стала продлевать контракт с Рики Рубио и в итоге испанец оказался в одной из слабейших команд NBA — «Финиксе». 28-летний разыгрывающий не скрывал своего разочарования от решения боссов «джазменов» и очень хотел своей игрой на ЧМ-2019 лишний раз доказать свою состоятельность. В итоге Рики вышел на первое место по количеству передач на ЧМ, обойдя аргентинца Пабло Приджиони, и был безоговорочным лидером своей команды. Средние показатели Рубио — 16,4 очка и 6 передач и 4,6 подбора. В финале новичок «Санс» и вовсе выдал настоящий перформанс (20 очков, 7 подборов и 3 передачи), в итоге получив приз самому ценному игроку (MVP) турнира.

— Испания несколько лет подряд показывает стабильно высокий уровень и постоянно входит в топ-3 лучших команд мира и Европы, — сказал «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко. — Эстафета от поколения Пау Газоля, Кальдерона и Наварро перешла к Марку Газолю и Рубио. Эти двое тащили за собой команду. При этом не скажу, что испанцы доминировали в Китае. Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, которые я видел. Не было команды, которая была объективно сильнее всех. Кто мог ожидать, что Сербия не выйдет в полуфинал, кто ждал такого результата от Чехии и Польши. А как хороша была Австралия. Если переиграть этот турнир, то его могла выиграть Франция, Сербия, Австралия или США. Еще отмечу, что в топ-12 попали всего три сборные не из Европы: Австралия, Аргентина, США. Это показатель силы европейского баскетбола.

Отдельно Андрей Кириленко решил выделить центрового «Торонто» Марко Газоля.

— Марк на протяжении долгого времени показывал хороший и нетипичный для центрового стиль баскетбола, — продолжил президент РФБ. — Он долго был системообразующим игроком в «Мемфисе», но его команда не боролась за титул. И вот в этом году он стал чемпионом NBA в составе «Торонто» и выиграл свой второй ЧМ (первый в 2006 году). Всё более чем заслуженно. Марк мой хороший друг, и я хочу поздравить его с таким удачным годом.

В финале игроки «Красной фурии» продемонстрировали выдающуюся концентрацию в защите, быстрые переходы из обороны в атаку и отменный разбор соперника. Лидеры Аргентины — Луис Скола и Факундо Кампаццо — были плотно прикрыты и не смогли принести много пользы своему коллектив. Тем не менее даже разгромное поражение в финале не должно огорчать аргентинских болельщиков. С не самым звездным составом одержать семь побед подряд, попутно выбив из турнира сербов и французов, это уже спортивный подвиг.

— У Аргентины нет ни одного представителя NBA, — добавил Андрей Кириленко. — Да, у них есть ветеран Скола и великолепный разыгрывающий Кампаццо, который провел весь турнир на суперуровне. Но самое главное то, что они показывали очень командный баскетбол, буквально разбирали своего соперника по косточкам. К сожалению для Аргентины, у них совсем не получилась игра в финале. Видимо, усталость всё же дала о себе знать.

Новичок «Зенита» принес бронзу Франции

Французы после поражения в полуфинале были очень подавлены. Ключевой игрок команды Руди Гобер вообще в принципе перестал играть в матче за третье место, сопротивлялись только Фурнье и де Коло.

Австралийцы контролировали ход встречи, но тут свое слово сказал новичок «Зенита» Эндрю Альбиси. В заключительной четверти он забил три трехочковых. Этот француз надломил соперников, ровно за 10 минут выдав по цифрам лучший матч на турнире. Австралия, которая за двое суток до этого провела два овертайма против испанцев, уже не могла с этим ничего поделать.

— Безусловно, мы рады, что у нас в команде теперь бронзовый призер чемпионата мира, — рассказал «Известия» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Но не менее важно то, что наш разыгрывающий наконец-то присоединится к команде, — ведь до старта сезона осталось всего две недели. В силу ряда причин в сборной Эндрю, наверное, даже наполовину не раскрыл свой потенциал. Уверен, что в сезоне мы увидим совсем другого Альбиси.

Игроки сборной Австралии упустили свой шанс впервые в истории выиграть медали ЧМ. Хотя они были так близки к выходу в финал — в середине четвертое четверти они выигрывали у Испании «+8», но растеряли преимущество в концовке, а затем и проиграли во втором овертайме.

— Австралия оставила приятное впечатление в Китае, несмотря на два поражения в концовке, — сообщил «Известиям» заслуженный тренер России Олег Окулов. — Это очень атлетичная, боевая, злая команда, с великолепным подбором исполнителей. У нее еще будут шансы удачно выступить на Олимпийских играх – 2020.

Сборная России ждет своих лидеров

Подопечные Сергея Базаревича завершили свое выступление в Китае на втором групповом этапе. Волею жребия российская сборная даже без целого ряда лидеров имела хорошие шансы пробиться в плей-офф, но упустила их, проиграв в решающей встрече Польше (74:79). Тем не менее выход во второй групповой этап гарантировал нашей команде участие в олимпийской квалификации.

Она состоится с 23 по 28 июня, сообщили «Известиям» в Международной федерации баскетбола (ФИБА). 24 команды (16 по итогам ЧМ плюс семь по рейтингу) будут разбиты на четыре группы . На Игры-2020 поедут только победители своих мини-турниров.

— Баскетбол во всем мире очень подтянулся, — заключил Андрей Кириленко. — На ЧМ-2019 было много матчей, где страны, в которых раньше не было сильных сборных, преподносили сюрпризы и играли на хорошем уровне. Поэтому, считаю, ЧМ удался, а олимпийская квалификация и сами Игры-2020 будут очень и очень интересными.

В символическую сборную ЧМ-2019, помимо испанцев Рики Рубио и Марко Газоля, попали Луис Скола (Аргентина), Богдан Богданович (Сербия) и Эван Фурнье (Франция)