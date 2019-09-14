Нестареющий центр: Скола вывел Аргентину в финал ЧМ-2019

Сборная Франции оказалась не готова к полуфинальному матчу чемпионата мира – 2019, без шансов уступив Аргентине (80:66). Видимо, матч с США отнял все силы у лидеров трехцветных, и теперь они сыграют только в матче за третье место. Во втором полуфинале зрители увидели самую драматичную игру этого ЧМ. Испания лишь во втором овертайме одолела Австралию (95:88) и теперь попробует завоевать второй чемпионский титул в своей истории.

Аргентинцы преподнесли еще один сюрприз ЧМ, пройдя, казалось бы, главного фаворита. Перед матчем практически все эксперты ставили на Францию, но подопечные Серхио Эрнандеса ни разу не дали усомниться в своём величии. Они выиграли все четыре четверти. На старте заключительного отрезка показалось, что Руди Гобер и Эван Фурнье всё-таки смогут организовать решающий рывок для своей команды, но этого не произошло. С таким ужасным процентом попадания с линии штрафных (4/9 в четвёртой четверти), шансов на победу на этой стадии практически нет.

Тем более когда против тебя играет Луис Скола. Человек в 39 лет набирает 28 очков, 13 подборов в полуфинале ЧМ и двумя трехочковыми выбивает последнюю уверенность из звездных французов.

— Эмоционально после победы над США Франция была на подъеме, и я был уверен, что она обыграет Аргентину, — отметил «Известиям» чемпион Европы, разыгрывающий «Зенита» Антон Понкрашов. — Но, видимо, все силы французы всё-таки оставили в матче с США и в полуфинале выглядели растерянными. Это еще раз доказывает, что прогнозист из меня так себе. Всегда получается наоборот.

В этом матче Луис Скола вышел на первое место в истории чемпионатов мира по очкам, набранным в играх плей-офф, — он обошел испанца Хуана Карлоса Наварро.

— Меня удивляло, что в плей-офф никто не верил в Аргентину ни в матче с Сербией, ни в игре с Францией — рассказал «Известиям» заслуженный тренер России, наставник «Руна-баскет» Олег Окулов. — У них достаточно опытных игроков, и они изначально, на мой взгляд, считались одними из фаворитов турнира. Если говорить про Сколу, то меня уже ничего не удивляет в этой жизни. Во многих видах спорта находятся люди, которые в ветеранском возрасте, показывают выдающиеся результаты. По своему духу Луис всегда был эмоциональным человеком. Сейчас же его эмоции переплелись с богатейшим опытом и он может направлять свою энергию туда, куда надо. Скола — один из самых мудрых игроков на ЧМ. К тому же он играет в Китае, ему не понадобилось время на акклиматизацию, и центровой смог подойти к турниру в великолепной физической форме.

В другом полуфинале был просто сумасшедший сценарий. Испания в середине четвертой четверти проигрывала Австралии -8, но в отличие от Франции лидеры «Красной фурии» смогли показать свои лучшие качества в самый ответственный момент. 33 очка Марка Газоля, 19 очков и 12 передач от Рики Рубио, 17 очков и 6 передач от Серхио Юля.

Два овертайма — слишком мало для такой игры, которая еще надолго останется в памяти любителей баскетбола. Обе команды заслуживали быть в финале, но везение в этот вечер было на стороне более опытных ребят под руководством Серджио Скариоло.

— Австралия — очень интересная команда, после победы над США в товарищеском матче незадолго до ЧМ, ее игроки только набирали, — продолжил Антон Понкрашов. — Но испанцы тоже прошли весь путь без поражений, в каждом матче показывая свое мастерство. Матч был очень интересным и я рад, что победила Испания. Ведь за них играет мой друг Хоаким Колом (оба баскетболиста вместе выступали за УНИКС. — «Известия»).

После игры австралийцы были очень недовольны судейством. Например, чемпион NBA-2015 в составе «Голден Стэйт» Эндрю Богут был крайне эмоционален. «Судейский позор», — прокричал центровой в смешанной зоне после игры.

— В матчах равных соперников всё решают детали, — пояснил Олег Окулов. — Было несколько моментов, когда австралийцы могли окончательно сломать Испанию. Не вышло. Не буду говорить о рефери. О неоднозначных трактовках судей на ЧМ-2019 не говорил только ленивый. Австралия оставила приятное впечатление в Китае. Очень атлетичная, боевая, злая команда, с великолепным подбором исполнителей. У этой сборной будут все шансы удачно выступить на Олимпийских играх – 2020.

Финальный матч начнется в воскресенье — в 15:00 мск. Ранее сборная Аргентины один раз выигрывала чемпионат мира (в 1950 году), в 2002-м завоевала серебро. Испанцы были чемпионами мира в 2006 году.