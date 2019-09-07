Планы на лето: у баскетбольной сборной еще есть шанс поехать в Токио

Сборная России проиграла команде Польши в рамках второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае – 74:79. После победы Аргентины над Венесуэлой (87:67) подопечные Сергея Базаревича потеряли шансы на выход в четвертьфинал. Для гарантированного продолжения борьбы за медали россиянам были необходимы победы над Польшей и Венесуэлой во втором раунде.

Сложно было представить сценарий, в котором сборная России проигрывала бы Польше. У Сергея Базаревича вроде бы были преимущества во всем: более талантливая передняя и разнообразная линия, Никита Курбанов, чтобы закрыть главные угрозы – Понитку и Вачиньски, более глубокий состав.

В ходе матча россияне несколько раз выигрывали с преимущество в десять и более очков, но поляки смогли затащить нашу сборную в тяжелую концовку. Там соперники получил какое-то невероятное количество попыток с линии штрафных (всего 38 за игру, у нас - 19). Процент реализации был просто убойный. Россиянам не хватало свежести, скорости и желания идти под кольцо.

За 65 секунд до конца наша команда уступала «-2». Однако шанс хотя бы сравнять счет сборная России так и не получила. Соперники завершили свою атаку точным броском, а после неудачного трехочкового Кулагина забили вновь – «-6». Целая серия промахов в одной атаке все-таки возродила интригу: Воронцевич забил и с игры, и с линии штрафных – всего 74:77 и 13 секунд до конца. После польского тайм-аута россияне попытались сделать перехват, но чуть-чуть не получилось. Пришлось фолить, однако поляки, как уже было отмечено, были безжалостны: два точных штрафных Ващиньски установили окончательный счет.

– Стратегия была правильная, ребята хорошо двигали мяч, но отсутствие везение в некоторых ключевых моментах и кадровые проблемы сборной России помешали ей выйти в плей-офф, – почяснил «Известиям» агент главного тренера Сергея Базаревича Обрад Фимич. – Но не стоит отчаиваться. У ребят еще есть шансы отобраться на Олимпиаду-2020. Будем надеяться, что в июне 2020 года у России соберется оптимальный состав, который сможет выиграть свою группу.

В июне 2020 года пройдут четыре независимых квалификационных турнира, в которых развернётся борьба между 24 командами. Две трети из них — это 16 лучших сборных ЧМ-2019 из тех, кто не попал в Токио напрямую. Еще восемь участников (по два от Европы, Азии, Америки и Африки) будут добираться в квалификацию по рейтингу ФИБА.

– Надежда умирает последней, – заявил «Известиям» экс-тренер сборной России, наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт. – У России еще есть шансы отобраться на Игры-2020 в Токио. Когда в составе у Сергея Базаревича будет Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагий Тимофей Мозгов, он сможет решить любые задачи. Даже самые сложные. Так что я верю в российских ребят.

Польша же впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Героем сборной в Китае стал форвард «Зенита» Матеуш Понитка.

– Это большое счастье для всех любителей баскетбола в нашей стране, –сказал «Известиям» Матеуш Понитка. – Мы переписали историю и сделали это в тяжелейшем матче со сборной России - полунафилистами последнего Евробаскета. Хочу сказать слова уважения всем российским игрокам. Обе команды заслуживали победить, но мы оказались немного сильнее.

Свой заключительный матч на ЧМ-2018 наша сборная проведет 8 сентября с Венесуэлой. Эта игра уже не имеет турнирного значения.