Двое лишних: лучшие сборные ЧМ по баскетболу бьются за выход в финал

В полуфинальных матчах ЧМ-2019 по баскетболу Франция сыграет с Аргентиной, а Испания — с Австралией. В первой паре фаворит очевиден: французы, остановившие действующих чемпионов мира — сборную США. Они должны проходить дисциплинированного, но гораздо менее звездного соперника. А вот в матче испанцев и австралийцев предсказать победителя невозможно. Обе команды уже завоевали прямые путевки на Олимпийские игры, но явно не хотят довольствоваться матчем за бронзу.

Инглс против Рубио

Перед турниром многие эксперты сошлись во мнении, что Австралия — теневой фаворит чемпионата мира – 2019. И пока звездные австралийцы оправдывают самые высокие ожидания. Патрик Миллс входит в тройку лучших снайперов турнира, Мэттью Деллаведова — в десятку лучших ассистентов, а Джо Инглс так хорош на обеих сторонах площадки, что никто не удивится, если форвард «Юты» получит приз самого ценного игрока турнира.

По пути к полуфиналу австралийцы уже столкнулись с топовыми соперниками. На первом групповом этапе они обыграли Литву, на втором — Францию. В четвертьфинале они довольно легко переиграли выдохшуюся сборную Чехии, сэкономив силы перед игрой с Испанией.

— Не скажу, что Австралия прошла путь до полуфинала безупречно, — отметил «Известиям» чемпион Европы Никита Моргунов. — Почти во всех играх у них были серьезные сбои. Такая опытная команда, как Испания, может не простить провалы и обеспечить преимущество, которое будет уже не отыграть. А если говорить в целом, то нас ждет напряженная борьба уровня финала ЧМ. Шансы 50 на 50.

Испанцы также не испытали сложностей в четвертьфинальной игре с Польшей, решив свои проблемы в первые 30 минут. Ключевой игрок нынешнего состава испанцев — разыгрывающий Рики Рубио. Он лидер команды по набранным очкам (15,2 в среднем за игру) и передачам (5,5). Помимо Рубио отличный турнир проводит экс-форвард «Локомотива-Кубань» Виктор Клавер, ныне выступающий за «Барселону», братья Эрнангомесы, Марк Газоль и Серхио Юль. Понятно, что если бы в распоряжении Серджио Скариоло были все сильнейшие (из-за травм на турнир не приехали Пау Газоль, Серж Ибака, Никола Миротич, Серхио Родригес и Алекс Абринес), то испанцы были бы фаворитами не только предстоящего полуфинала, но и всего турнира. Сейчас же у Австралии появляется шанс впервые в своей истории выйти в финал.

— Я очень болею за Австралию, это моя любимая сборная на турнире после вылета России, — рассказал «Известиям» экс-тренер ЦСКА и сборной России Дмитрий Шакулин. — Инглс и компания играют с большим задором, раскованно и уверенно в своих силах. Такие «бандиты с большой дороги». Но мне кажется, что Испания все-таки более мастеровитая команда, а опытный тренер Скариоло сможет переиграть своего визави в напряженной концовке.

Гобер против Сколы

Победа Аргентины над Сербией стала даже большей сенсацией, чем успех французов в игре с США. Разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо выдал очередной суперматч (18 очков плюс 12 передач) и доказал, что является звездой мирового уровня. Не исключено, что после ЧМ многие клубы NBA всерьез заинтересуются этим баскетболистом.

В матче с Францией аргентинские болельщики будут ждать от Кампаццо очередного чуда. Но получится ли у него выдать второй суперматч за три дня — вопрос. Еще один вопрос — сможет ли 39-летний Луис Скола сдержать Руди Гобера. Один из лучших центровых NBA показал себя во всей красе в игре с США (21 очко плюс 16 подборов, рейтинг эффективности — 36). За счет Гобера французы почти в два раза выиграли подбор у американцев — 44:28. Если трехцветные продолжат также властвовать на щите и в игре с Аргентиной, то латиноамериканская команда вряд ли избежит крупного поражения.

Но не стоит забывать и про козыри аргентинцев. Во-первых, они имели на один выходной больше, во-вторых, уже решили все поставленные задачи и смогут сыграть в свое удовольствие. Для Франции поражение в этой игре будет означать абсолютный провал.

— У Аргентины еще не было поражений на чемпионате мира — одержано шесть побед подряд, — продолжил Никита Моргунов. — Поэтому списывать такую команду со счетов неправильно. У них хватает исполнителей, чтобы на равных сыграть с любой командой турнира. Поэтому всё будет зависеть от того, в каком состоянии обе сборные подойдут к отчетной встрече. Я говорю и про микротравмы лидеров, и про физическое состояние ролевиков, и про общую усталость… Есть много факторов, которые сложно предсказать, находясь вне команды. Если говорить в целом, то я жду напряженную игру, где всё будет решаться в концовке.

А вот Дмитрий Шакулин считает, что в финале сыграет Испания.

— На мой взгляд, Франция — фаворит этой встречи, — подчеркнул эксперт. — Перед стартом плей-офф я сказал, что турнир выиграет победитель пары Франция/США. Посмотрим, окажусь ли я прав. Но мне кажется, что у Аргентины не хватит ресурсов, чтобы остановить своих оппонентов. Французы набрали отличную форму, и очень приятно, что большую роль в этом коллективе играет экс-игрок ЦСКА Де Коло. В решающие моменты звезды NBA отдают мяч Нандо. Его лидерские качества и понимание баскетбола — фантастические.

Напомним, что Испания один раз в своей истории выигрывала чемпионат мира. Это случилось в 2006 году. В финале команда под руководством Пепу Эрнандеса переиграла Грецию (70:47).