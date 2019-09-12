Прерванная серия: Франция лишает США шансов на медали ЧМ по баскетболу

Впервые за 13 лет сборная США останется без медалей чемпионата мира по баскетболу. В четвертьфинале подопечные знаменитого тренера Грегга Поповича проиграли сборной Франции, провалив заключительную четверть. В других парах 1/4 финала ЧМ-2019 Сербия сенсационно уступила Аргентине и лишилась шансов получить прямую путевку на Олимпийские игры, Испания оказалась сильнее Польши, выбившей из турнира сборную России, а австралийцы вырвали победу у Чехии.

Франция–США 89:79

Самый интригующий и статусный матч 1/4 финала ЧМ-2019 получился на заглядение. Первая четверть закончилась вничью, а вторую французы выиграли, уйдя на большой перерыв с перевесом в шесть очков. В третьей четверти игроки США легко взламывали оборону соперника (27:18). Показалось, что Донован Митчелл и компания перехватили преимущество и спокойно доведут дело до победы. Но в заключительной десятиминутке свое веское слово сказал лучший защищающийся игрок двух последних сезонов NBA Руби Гобер. Центровой «Юты» был эффективен на обоих концах площадки (21 очко+16 подборов), что позволило сборной Франции выиграть четверть со счетом 26:13 и обеспечить себе выход в полуфинал.

— Победа над США объясняется тем, что игроки сборной Франции не испугались соперника и были уверены в себе, — рассказал «Известиям» чемпион Европы-2013, бронзовый призер ЧМ-2014 Флоран Петрюс. — Причем это касается не только ребят, выступающих в NBA, а абсолютно всех баскетболистов ростера. Не стал бы выделять именно Гобера и Фурнье. Да, они, как всегда, были хороши и показали свои лидерские качества. Но меня больше всех поразил Франк Ниликина. Именно его точные трехочковые попадания внесли перелом в игру.

По словам Флорана Петрюса, который провел рекордные 194 матча за сборную Франции, после этой победы всё же не стоит переоценивать команду Венсана Колле.

— Мы сделали большой шаг к медалям, но я бы не стал называть Францию фаворитом ЧМ-2019, — продолжил титулованный форвард, ныне выступающий за «Страсбург». — У всех четырех команд примерно одинаковые шансы на успех. Поэтому надо сосредоточиться на матче с Аргентиной. Как сдержать Кампаццо? Он в хорошей форме, но у них также есть Луис Скола и еще целый ряд талантливых игроков. Франции надо быть сосредоточенными все 40 минут. Матч с США отнял много сил, соперник имел на один день отдыха больше. Просто нам точно не будет.

Сборная США потерпела первое поражение в официальном матче за 13 лет.

— США может выставить на ЧМ пять составов, каждый из которых будет бороться за медали, — заявил «Известиям» чемпион мира – 1982 Станислав Еремин. — Поэтому отсутствие суперзвезд в Китае было минусом только для неискушенных зрителей. Для специалистов же тот ростер, который собрал Греггг Попович представлял большой интерес. Было много молодых, талантливых игроков, которые в ближайшем будущем станут лицом NBA. Тем ценнее победа сборной Франции, которая за счет опыта и сыгранности взяла верх в этом интереснейшем матче.

Аргентина–Сербия 97:87

В полуфинале французы встретятся со сборной Аргентины, которая преподнесла, пожалуй, главную сенсацию турнира. Латиноамериканская команда во главе с 39-летним центровым Луисом Сколой и разыгрывающим «Реала» Факундо Кампаццо уверенно обыграла звездную сборную Сербии. Кампаццо сделал за игру 12 передач, одну краше другой. А вот лидеры сборной Сербии — Богдан Богданович и Никола Йокич — хоть и показали высокую результативность, но не смогли повести команду за собой в решающий момент игры. А случился он в четвертой четверти, которую сербы проиграли 20:29. Еще балканскую команду подвел низкий процент трехочковых попаданий — всего 29% (у Аргентины 44%).

Таким образом, сборная Сербии впервые с 2014 года не вышла в полуфинал крупного международного турнира. Такое с командой не случалось с тех пор, как ее возглавил Александар Джорджевич. В 2014 году у сербов было серебро ЧМ, в 2015 и 2017 — бронза и серебро Евробаскета, в 2016 — серебро Олимпийский игр.

— Обидно, что Сербия не смогла побороться за медали ЧМ-2019, — признался «Известиям» экс-игрок «Химок», серебряный призер ЧМ-2014 Стефан Маркович. — Мы уверенно начали турнир, выиграв первые четыре матча с крупным счетом. Но когда столкнулись с первым равным по классу соперником — сборной Испании — в игре что-то сломалось. Также игроки Сербии не были похожи сами на себя в матче с Аргентиной. Не знаю, чем это можно объяснить… Все очень старались и теперь расстроены.

Испания–Польша 90:78

Поляки преподнесли один из главных сюрпризов на ЧМ-2019. Их сборная всего лишь второй раз за 52 года пробилась на мировое первенство и сразу вышла в четвертьфинал. Попутно оставив не у дел и российскую команду. Польскую сказку прервала сборная Испании. Лучшим в составе победителей был разыгрывающий Рикки Рубио, набравший 19 очков и добавивший к ним 9 передач. 18 очков в активе центрового испанцев Гильермо Эрнангомеса. У поляков больше всех набрал натурализованный защитник Эй Джей Слотер — 19 очков.

Стоит отдать должное команде Майка Тейлора. На протяжении 30 минут они держали звездных испанцев в напряжении.

— В игре с Испанией нам банально не хватило опыта и сил, — сказал «Известиям» лидер сборной Польши, форвард «Зенита» Матеуш Понитка. — У нас не такой мощный ростер, как у испанцев, поэтому распределить силы по ходу турнира не получилось. Тем не менее я доволен нашим выступлением — мало кто верил, что Польша сможет выйти в плей-офф.

Австралия–Чехия 72:63

Хороших слов заслуживает и сборная Чехия, которая и вовсе попала в топ-8 на своем первом ЧМ. На Евробаскете-2017 чехи не смогли пройти первый групповой раунд, выиграв лишь один матч из пяти. Зато команда под руководством израильского специалиста Ронена Гинзбурга получила необходимый международный опыт, и на ЧМ-2019 показала очень сбалансированный и дисциплинированный баскетбол. И это без травмированного центрового «Фенербахче» Яна Веселы.

Поэтому все атаки чехов строились через разыгрывающего «Чикаго» Томаша Саторански. 27-летний игрок несколько раз был близок к трипл-даблу: 20 очков, 9 передач и 7 подборов в матче с Бразилией и 13 очков, 13 передач и 9 подборов в игре с Австралией. Практически наверняка он попадает в символическую пятерку турнира. Но усилий Саторански не хватило, чтобы остановить австралийских звезд. Джо Инглс, Патрик Миллс и Мэтью Деллаведова выдали очередной суперматч в Китае и обеспечили своей сборной очную встречу с Испанией.

— Роль Ронена Гинзбурга велика в этом успехе сборной Чехии, — отметил агент тренера Станислав Рыжов. — Он легко умеет находить общий язык как со звездными игроками Веселы и Саторански, так и с молодыми, голодными до побед баскетболистами. Не зря в федерации баскетбола Чехии на него практически молятся и очень не хотят отпускать на клубную работу. Если в целом говорить про выступление чешской сборной, то меня удивило, как долго она держалась в игре с Австралией. Мы говорили с Роненом в день матча и он мне честно сказал, что после «группы смерти» все игроки выдохлись и у них нет физических сил на плей-офф. При этом парни боролись и довольно хорошо двигались.

Полуфиналы турнира состоятся 13 сентября.