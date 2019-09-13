Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА–ЦСКА

Противостояние двух армейских коллективов в последние годы является гвоздем первенства КХЛ. Два самых богатых и сильных по составу клуба лиги традиционно разыгрывают между собой лидерство, поэтому любой хоккейный болельщик с нетерпением ждет их очного противостояния. Первое в нынешнем сезоне состоится в Санкт-Петербурге. Местный СКА постарается взять реванш у московских армейцев за четыре поражения в четырех матчах прошлой «регулярки», а также за проигрыш в серии финала Западной конференции плей-офф. В свою очередь, ЦСКА после своей долгожданной победы в Кубке Гагарина намерен удержать трофей. И выезд в Северную столицу будет первой игрой против СКА в нынешнем статусе.

13 сентября, 19:30, СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы. Белоруссия–Россия, Северная Македония – Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Континентальное первенство среди мужчин стартовало вчера, и наша сборная уже выиграла у одного из главных конкурентов в борьбе за первое место — команды Турции (3:1). Подопечные Туомаса Саммелвуо считаются одними из главных фаворитов турнира. Они являются действующими чемпионами Европы и частично сохранили свой триумфальный состав 2017 года, добавив ряд талантливых молодых волейболистов. Последние уже заставили говорить о себе серьезно, победив в июле в финале Лиги наций. В августе Россия уверенно добилась досрочной квалификации на Олимпиаду 2020 года в Токио, так что нынешний чемпионат Европы станет одной из серьезных проверок готовности команды к главному турниру четырехлетия.

13, 14 сентября, 21:30. Арена «Стожице» (Любляна, Словения). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Арсенал», «Спартак»–«Урал»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

После первого в сезоне перерыва на игры сборных российские клубы возобновляют выступление в национальном первенстве. Скоро им предстоит также выходить на поле в матчах групповых этапов еврокубков. Первые встречи пройдут уже на следующей неделе. Поэтому ближайший тур РПЛ является последней проверкой готовности наших флагманов к международным баталиям. В частности, речь идет о «Зените», который перед стартом в Лиге чемпионов примет на своем поле неуступчивый тульский «Арсенал». Подопечные Сергея Семака идут в тройке лидеров, набрав по 17 очков с «Краснодаром» и «Ростовом», а в спину им дышат ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Последнему уже не нужно отвлекаться на матчи Лиги Европы, так как красно-белые в августе не смогли пройти квалификацию, и теперь могут сосредоточиться на борьбе за золото внутреннего первенства. В рамках 9-го тура красно-белые встретятся дома с одним из самых крепких середняков — екатеринбургским «Уралом».

13 сентября, 20:00. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 14 сентября, 16:30, стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

Бокс. Чемпионат мира. Предварительные поединки

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Постсоветская Россия еще ни разу не принимала мужские мировые первенства по боксу. В последний раз это происходило еще во времена СССР, в 1989 году, тогда ЧМ состоялся в Москве. И вот, спустя 30 лет чемпионат пройдет в Екатеринбурге. На Урал съехались 467 спортсменов из 88 стран — это рекорд ЧМ. Пока идут предварительные поединки, которые закончатся во вторник. Тогда определятся участники четвертьфиналов и начнется решающая стадия первенства. Именно на этом соревновании за год до Олимпиады в Токио выявятся основные фавориты Игр.

13–15 сентября, 13:00. МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Прямые трансляции на «Матч! Страна» и «Матч! Боец»

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. «Ростов-Дон»–«Звезда». Мужчины. Лига чемпионов. «Чеховские медведи»–«Висла»

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Предолимпийский сезон в российском гандболе стартовал в конце августа, и сейчас зрителям будет особенно интересно посмотреть на флагманов национальных первенств — «Ростов-Дон» у женщин и «Чеховских медведей» у мужчин. Обе команды серьезно представлены в сборных России, которым еще предстоит отобраться на Олимпиаду в Токио. Ростовчанки, чей главный тренер Амброс Мартин недавно возглавил и женскую национальную команду, встретятся в чемпионате России со «Звездой» из подмосковного Звенигорода. Бессменный победитель мужского отечественного первенства последних 18 сезонов стартует на групповой стадии Лиги чемпионов домашней игрой против польской «Вислы». Подопечные Владимира Максимова давно не доходили до плей-офф главного европейского клубного турнира и сейчас попытаются исправить пробел.

14 сентября: 14:00, ЗСК «Дворец спорта» (Ростов-на-Дону); 16:00, дворец спорта «Олимпийский» (Чехов). Прямые трансляции на «Матч! Игра»