Зенитовский комплекс: питерский клуб примет трудного соперника из Тулы

В чемпионате России по футболу закончился первый перерыв, связанный с играми сборных. Две недели команды РПЛ в отсутствие сборников работали над ошибками, которые обнаружились на старте сезона. Теперь отечественный футбол возвращается, и клубы продолжат бороться за высокие места.

«Краснодар» – «Крылья Советов»

В РПЛ сейчас сразу три лидера. Но лучшим из лучших по дополнительным показателям является «Краснодар». На старте осеннего отрезка его ждет не самый сложный оппонент — «Крылья Советов», которые набрали всего семь очков в восьми матчах. Поэтому у «горожан» есть отличная возможность возобновить свое выступление в РПЛ уверенной домашней победой.

— Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре», — отметил «Известиям» бывший полузащитник «горожан» Максим Деменко. — Надеюсь, в команде успели внести определенные корректировки, чтобы уровень только улучшился. Сейчас наступит очень непростой период для «быков» и остальных лидеров. Ведь стартуют еврокубки. При этом идут важнейшие игры и на внутренней арене.

«Ростов»–«Ахмат»

Дончане — одна из самых неожиданных команд в лидирующей тройки. Хотя они уже не первый сезон выдают хороший старт. Другой вопрос, что их не хватает на всю дистанцию. Игра с «Ахматом» станет хорошей проверкой и покажет, не сбился ли «Ростов» с ритма за время перерыва.

— Мы сфокусированы только на себе, — сказал «Известиям» полузащитник «Ростова» Матиас Норман. — Будем усердно тренироваться и посмотрим, что у нас получится в итоге. Сложно сказать, как пауза может сказаться на нашем коллективе. Думаю, ничего плохого произойти не должно.

«Зенит»–«Арсенал»

Этот матч точно будет особенным для форварда питерцев Артема Дзюбы. Капитан сборной России с большой теплотой относится к тульскому клубу. Дело в том, что именно «оружейники» приютили у себя футболиста полтора года назад, когда он перестал попадать в состав «Зенита» при Роберто Манчини. В итоге Дзюба был арендован «Арсеналом», показал там свой уровень, попал на чемпионат мира – 2018, где стал героем домашнего мундиаля. Но в очной встрече с «Арсеналом» Артему будет точно не до сентиментальности.

— Это будет тяжелая игра, — заявил «Известиям» Артем Дзюба. — Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Аджоеву (президент «Арсенала» Гурам Аджоев. — «Известия»), Дюмину (губернатор Тульской области Алексей Дюмин. — «Известия») и Божовичу (экс-главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. —«Известия»). Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись.

«Тамбов»–ЦСКА

Армейцы уступают лидирующей тройке всего одно очко. Нивелировать это отставание можно уже в грядущем туре. Тем более красно-синим предстоит встретиться с аутсайдером сезона — «Тамбовом». При этом не стоит забывать, что дебютанты лиги уже успели обыграть «Спартак» и легко с ними точно не будет.

— ЦСКА встречается с последней командой чемпионата, и все ждут от москвичей победы, — отметил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Сергей Кирьяков. — Но «Тамбов» точно даст бой. Эта команда с характером и способна отбирать очки даже у лидеров. Если у армейцев будет хотя бы немного недонастроя, то они могут серьезно поплатиться. Поэтому нужно отнестись к этой встрече со всей ответственностью.

«Сочи»–«Локомотив»

«Железнодорожники» часто испытывают проблемы в матчах, которые играются сразу после перерыва на игры сборных. Наверняка легко им не будет и в предстоящей встрече с «Сочи». Южане хоть и играют первый сезон в элите, но провели мощную трансферную кампанию. А пауза могла помочь обновленному коллективу улучшить игровые связи.

— «Сочи» еще до перерыва заметно прибавил, — объяснил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. «Локомотиву» точно не будет просто. Но «железнодорожники» — стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне.

«Спартак»–«Урал»

Красно-белые также относятся к разряду команд, которые провернули большинство сделок уже по ходу сезона или на границе закрытия трансферного окна. На данный момент «Спартак» отделяет от первого места всего три очка.

— Думаю, пауза должна пойти на пользу красно-белым, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Страсти отошли, шум, который был вокруг команды, утих. Клуб имеет неплохую позицию в турнирной таблице и хороший запас очков. Предстоящий матч с «Уралом» будет во многом определяющим. Уже по итогам этого тура «Спартак» может вернутся в зону Лиги чемпионов.

Также в девятом туре пройдут матчи «Оренбург»–«Рубин» и «Динамо»–«Уфа».