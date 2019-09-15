Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил журналист Жан-Мишель Декюжи, занимавшийся темой лечения гонщика, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала BFMTV.

Журналист заметил, что методики лечения Шумахера в Париже неизвестны и тщательно скрываются. «Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг», — поделился он.

11 сентября стало известно, что Шумахер находится в сознании в парижской больнице. Накануне сообщалось, что Шумахера тайно госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Спортсмена доставили на носилках, его тело и лицо были прикрыты тканью.

Сопровождал Шумахера известный кардиохирург и специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше, которого называют «пионером клеточной терапии», — издание утверждает, что автогонщику будут вводить стволовые клетки. Лечение должно было начаться во вторник.

Официального комментария от больницы не последовало.

В феврале 2019 года автогонщика вместе с семьей заметили на испанской Мальорке — журналисты восприняли это как свидетельство того, что гонщик идет на поправку.

Шумахер получил черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года, напоминает «Газета.ру». Его госпитализировали с многочисленными повреждениями обоих полушарий мозга. Легенда «Формулы-1» впал в кому. С сентября 2014 года он проходил восстановление на швейцарской вилле на берегу Женевского озера.

В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.