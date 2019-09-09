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СМИ сообщили о тайной госпитализации Шумахера в парижскую больницу

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Фото: Global Look Press/Schumacher
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Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Об этом 9 сентября сообщает Le Parisien.

Как пишет издание, Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Носилки, на которых доставили спортсмена, были покрыты чехлом, укрывающим его тело и лицо. В числе сопровождающих был известный кардиохирург и специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше.

По данным газеты, гонщику будут вводить стволовые клетки, лечение начнется утром 10 сентября.

Представители больницы не комментируют происходящее и держат визит спортсмена в тайне.

В феврале этого года Шумахера вместе с семьей заметили на испанской Мальорке — журналисты восприняли это как свидетельство того, что гонщик идет на поправку.

Шумахер получил серьезную травму после падения во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года. Тогда его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными повреждениями обоих полушарий мозга. Легенда «Формулы-1» после случившегося впал в кому. С сентября 2014 года спортсмен проходит восстановление на швейцарской вилле на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало, и она противоречива, пишет «РИА Новости».

В декабре 2018 года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

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