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Шумахера заметили на Майорке

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Легендарного автогонщика, семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера заметили на испанском курорте Майорка. По данным немецкого издания Bunte, поездка свидетельствует о том, что спортсмен идет на поправку.

Отмечается, что Шумахер покинул свою виллу в Женеве 20 декабря и вместе с семьей на вертолете отправился в Испанию. Известно, что он провел на Майорке новогодние праздники, также отпраздновал там 50-летний юбилей 3 января. По мнению специалистов, мягкий средиземноморский климат и роскошная обстановка благоприятно скажутся на здоровье Шумахера, пишет сайт kp.ru.

Шумахер получил серьезную травму после падения во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года. Тогда его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными повреждениями обоих полушарий мозга. Легенда «Формулы-1» после случившегося впал в кому. С сентября 2014 года спортсмен проходит восстановление на швейцарской вилле на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало и она противоречива, пишет «РИА Новости».

В декабре 2018 года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

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