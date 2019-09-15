Хирург назвал возможные причины госпитализации Шумахера

Французский хирург Мишель Пуко высказал мнение о причинах пребывания семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера в клинике в Париже.

«Я точно могу сказать, учитывая место госпитализации и известные данные, что речь не идет о чем-то, связанном с мозгом», — сказал он La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что в Париже Шумахеру должны ввести стволовые клетки.

«В некоторых случаях лечение стволовыми клетками может быть нацелено на устранение воспалительного процесса в органах, прежде всего в сердце, или на лечение последствий определенных патологий», — цитирует Пуко RT.

9 сентября появилась информация, что Шумахер прибыл в парижскую больницу, где его отправили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

В феврале 2019 года автогонщика вместе с семьей заметили на испанской Мальорке — журналисты восприняли это как свидетельство того, что он идет на поправку.

Шумахер получил черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года. Его госпитализировали с многочисленными повреждениями обоих полушарий мозга. Легенда «Формулы-1» впал в кому.

С сентября 2014 года он проходил восстановление на швейцарской вилле на берегу Женевского озера. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.