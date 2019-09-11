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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Фото: TASS/imago sportfotodienst
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице. Об этом в среду, 11 сентября пишет Le Parisien со ссылкой на персонал клиники.

«Я за ним ухаживаю. И могу заверить вас, что он в сознании», — сказала одна из медсестер, не уточнив при этом, в какой состоянии находится автогонщик.

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Накануне газета сообщала, что Шумахера тайно госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Спортсмена доставили на носилках, его тело и лицо были прикрыты тканью.

Сопровождал Шумахера известный кардиохирург и специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше, которого называют «пионером клеточной терапии» — издание утверждает, что автогонщику будут вводить стволовые клетки. Лечение должно было начаться во вторник.

Официального комментария от больницы не последовало.

В феврале 2019 года автогонщика вместе с семьей заметили на испанской Мальорке — журналисты восприняли это как свидетельство того, что гонщик идет на поправку.

Шумахер получил черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года, напоминает «Газета.ру». Его госпитализировали с многочисленными повреждениями обоих полушарий мозга. Легенда «Формулы-1» впал в кому. С сентября 2014 года он проходил восстановление на швейцарской вилле на берегу Женевского озера.

В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

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