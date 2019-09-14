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На Украине предложили исключить из школьных учебников слова о дружбе с РФ

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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что следует исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией. Об этом она в субботу, 14 сентября, сказала во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», пишет ТАСС.

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«Революция 2013–2014 годов и война, которая началась после того, изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя. Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия — друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить», — подчеркнула она.

Новосад отметила, что проблемой современного школьного образования в стране является наследование негативного опыта советского прошлого. Она пообещала его реформировать, ориентируясь на практики западных стран.

3 сентября высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

Накануне Новосад опубликовала в Facebook текст на украинском языке, в котором допустила большое количество ошибок. Пользователи Сети принялись исправлять министра, некоторые назвали публикацию настоящим позором.

Новосад была назначена на должность министра 29 августа, она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

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