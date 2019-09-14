Первый президент Украины рассказал о голосовании граждан в 1991 году

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что в ходе референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» в 1991 году население страны голосовало за союзное с Россией государства. Об этом он заявил порталу Bihus.info.

По его словам, украинцы подразумевали под Актом большую независимость страны в экономическом и социальном плане, но не видели ее как отдельное государство. При этом правительство говорило о союзе государств, пишет «РИА Новости».

«То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», — указал Кравчук.

Ранее первый лидер независимой Украины назвал себя «локомотивом развала СССР», однако уверил, что всего лишь «выполнял волю украинского народа». Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года. Решение о создании нового государства было принято на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре того же года. Акт провозглашения независимости поддержали 90,3% украинцев.