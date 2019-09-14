Зеленский заявил о продолжении спора с мэром Днепра по мосту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спор с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что украинский лидер попросил Филатова передать материалы по ремонту моста. После этого Зеленский намерен обратиться в специальную комиссию по поводу качества выполненных работ.

«По поводу пари, пари продолжается. Я выводы комиссии хочу получить», — отметил он.

7 сентября Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с главой государства. Он опубликовал видеообращение, в котором рассказал о победе в споре.

Филатов добавил, что никогда не держался за пост мэра и готов покинуть его, например, если в городе не появится аэропорт. «Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья», — сказал он.

Как передает «Газета.ру», на мосту со стороны левого берега появилась инсталляция в виде кресла мэра, на которое тот поспорил с Зеленским.

12 июля во время визита Зеленского в Днепр Филатов пообещал ему закончить ремонт моста до дня города — 14 сентября. Президент и мэр заключили пари, согласно которому Филатов обязался уйти в отставку, если мост не откроют в срок.

Жители Днепра ждали открытия моста через одноименную реку с 1993 года, поскольку ремонт сооружения постоянно откладывался.