Зеленский заявил о желании «многое сказать» Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы многое сказать российскому лидеру Владимиру Путину при личной встрече. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, президент ответил утвердительно, однако уточнять свой ответ не стал.

7 сентября Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

Комментируя переговоры, Зеленский отметил, что он и президент РФ сделали все, что обещали, в вопросе обмена заключенными.

Ранее 7 сентября Москва и Киев передали друг другу задержанных лиц. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, расследование примерно половины уголовных дел продолжается. Как сообщили в офисе Зеленского, на Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.