Зеленский пообещал сделать Украину кинематографической державой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать всё, чтобы превратить страну в мощное кинематографическое государство. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 14 сентября.

«Я мечтаю и сделаю всё, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс — от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах», — отметил украинский лидер.

Он также напомнил, что парламент одобрил законопроект, согласно которому будет установлен механизм привлечения на Украину ведущих западных кинокомпаний.

В июле первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что вместе с главой государства Владимиром Зеленским мечтает получить кинопремию «Оскар». По его словам, после президентства Зеленский может вернуться в мир кино.

Шефир назвал Зеленского продюсером с большой буквы, сценаристом и «движком-паровозиком, который двигает вагончики». Он признался, что с нетерпением ждет возвращения к работе в студии «Квартал 95», которую назвал делом жизни. Тем не менее, по его словам, творчество им пришлось отложить, «чтоб сделать что-то важное для страны».

В связи с вступлением в должность президента Зеленскому пришлось оставить проекты студии «Квартал 95», где он выступал в качестве актера, продюсера, режиссера-постановщика, ведущего и совладельцем которой он являлся.