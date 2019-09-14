Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

По мнению Пушкова, таким высказыванием Турчинов в очередной раз доказал «свое мрачное сумасшествие». «Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — отметил Пушков.

13 сентября экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны указал, что когда-нибудь наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем у СССР в конце существования.

При этом, говоря об отказе Киева от ядерного оружия, Турчинов отметил: «Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал».

В данный момент на территории Украины находятся только ядерные отходы США, ранее сообщили в ДНР. Остальное оружие, которое досталось стране после распада СССР, было ликвидировано.

6 сентября депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.