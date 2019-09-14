Прямой эфир

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Взрыв номер один: как Советский Союз стал атомной державой
Ровно 70 лет тому назад в нашей стране появилось новое оружие, спасшее мир от новой войны

По мнению Пушкова, таким высказыванием Турчинов в очередной раз доказал «свое мрачное сумасшествие». «Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — отметил Пушков.

13 сентября экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны указал, что когда-нибудь наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем у СССР в конце существования.

При этом, говоря об отказе Киева от ядерного оружия, Турчинов отметил: «Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал».

В данный момент на территории Украины находятся только ядерные отходы США, ранее сообщили в ДНР. Остальное оружие, которое досталось стране после распада СССР, было ликвидировано.

6 сентября депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кравчук назвал причину отказа Украины от ядерного оружия
Разведка Украины допустила использование Россией ядерного оружия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019