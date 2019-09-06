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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

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Фото: youtube.com/Hromadske
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Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России. Видеотрансляцию с его выступлением вело радио «Голос Свободы» на своем канале в YouTube.

Сиротюк признал, что в стране совершенно нет ядерного арсенала, а обычные ракеты не летают на большие расстояния. Поэтому Сиротюк решил, что боеголовка, установленная на космической ракете, точно долетит до Москвы.

«На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — поделился он своей идеей.

На территории Украины на данный момент находятся только ядерные отходы США. Об этом 13 июня сообщили в ДНР. Всё остальное оружие, которое досталось стране после распада СССР, было ликвидировано в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

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