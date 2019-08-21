Кравчук назвал причину отказа Украины от ядерного оружия

Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия по требованию западных стран. Об этом 20 августа в интервью «24-му каналу» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, республике пришлось ликвидировать ядерный арсенал под угрозой санкций со стороны США.

«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сказал экс-президент, руководивший Украиной с 1991 по 1994 год.

Он уточнил, что на Украине в свое время было размещено 165 ядерных баллистических комплексов, направленных на США. Управление ими располагалось в Москве.

Кравчук объяснил, что западные страны не хотели потерять контроль над ядерным оружием и поэтому оказывали на Украину экономическое давление. Вместе с тем он отметил, что не жалеет о том, что согласился ликвидировать ядерный арсенал страны.

В декабре прошлого года бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Киев имеет интеллектуальные, организационные и финансовые возможности для создания собственного ядерного оружия.

После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако 5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия. После подписания документа началось присоединение Украины к Договору о нераспространении.