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Собчак объяснила нарушение во время поездки на свадебном катафалке

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Фото: ТАСС/Дмитрий Буланов
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Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему ее свадебный автомобиль-катафалк ехал с нарушением. Речь идет об открытом багажнике, которым заинтересовались представители госавтоинспекции.

«А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер — потому что мы дышим!» — написала Собчак в пятницу, 13 сентября, в telegram-канале. Почему они с мужем ехали непристегнутыми, Собчак не объяснила.

13 сентября Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. В Грибоедовский ЗАГС они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После торжественной церемонии молодожены отправились в церковь венчаться и возложили цветы к памятнику князю Владимиру в Москве.

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году. Ранее телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, в этом браке у них родился сын Платон. Богомолов также ранее был женат. С бывшей супругой, актрисой Дарьей Мороз, он воспитывает дочь Анну.

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