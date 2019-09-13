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Собчак и Богомолов обвенчались в Москве

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Фото: соцсети
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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в Храме Большого Вознесения в Москве. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в пятницу, 13 сентября.

Издание со ссылкой на прихожан церкви отмечает, что заведение закрыли на момент венчания молодоженов. Также газета опубликовала семейное фото молодоженов в храме в окружении близких.

Ранее, в этот же день, пара сочеталась браком в «Грибоедовском» ЗАГСе №1 в столице. Жених и невеста приехали к дворцу бракосочетания на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев. На церемонии телеведущий Андрей Малахов держал венец Собчак. Венец Богомолову держал актер театра «Ленком» Игорь Миркурбанов, который часто играл в постановках режиссера.

Незадолго до свадьбы телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье с фатой, отметив, что сегодняшний день является главным в ее жизни. Также в соцсети она разместила еще два снимка: на первом на ее руке и руке Богомолова надеты одинаковые браслеты с надписями «К+К» и сердцами. На втором — супруги уже надели кольца.

По данным СМИ, на торжество приглашены около 300 гостей, среди которых режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, артистка Рената Литвинова, певица Земфира и другие публичные люди. «Газета.ру» отмечает, что свадьба стоила Собчак и Богомолову не менее 16 млн руб.

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году. В июне журналистка развелась с первым мужем, актером Максимом Виторганом. Бывшие супруги воспитывают сына Платона.

Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, они развелись в августе 2018 года. У них есть дочь Анна.

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