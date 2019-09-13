Собчак показала фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой. Предстоящую свадьбу с режиссером Константином Богомоловым она назвала главным днем жизни и написала, что считает себя готовой к нему.

Также Собчак выложила на своей страничке фотографию, на которой изображены крупным планом ее рука и рука Богомолова с одинаковыми браслетами, украшенными надписью «К+К» и сердечком.

13 сентября Собчак и Богомолов поженятся, а затем обвенчаются.

Об отношениях Богомолова и Собчак стало известно в 2019 году. В январе первый муж телеведущей, актер Максим Виторган, в ресторане подрался с Богомоловым и разбил ему нос, СМИ связали это со слухами о романе. Два месяца спустя супруги признали, что уже давно не живут вместе, но продолжают воспитывать сына Платона. В июне журналистка сообщила, что официально расторгла первый брак.

Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, они развелись в августе 2018 года.