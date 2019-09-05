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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма. Запись интервью была опубликована на официальном канале YouTube «Радио НВ».

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«Хороший вопрос. Я понимаю, что все, кто приезжает сюда (на Украину. — Ред.) подвергаются этой экзекуции», — сказала Собчак в ответ на вопрос, чей Крым.

Она отметила, что неоднократно говорила во время своей предвыборной кампании о нарушении Россией международных договоренностей и необходимости проведения «какого-то референдума» и возвращения территории. При этом, по словам Собчак, сейчас возвращение Крыма невозможно.

«Этот вариант был бы самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — добавила она.

В целом Собчак добавила, что русские и украинцы являются братскими народами и «то, что уже было наделано», пережить сложно, однако нужно постараться «найти какой-то позитивный выход».

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. За действовавшего главу государства Владимира Путина проголосовали 76,69% избирателей, за Ксению Собчак — 1,68%.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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