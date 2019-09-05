Прямой эфир

Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.

На невысокой ноте: Украина выразила протест после визита Путина в Крым
В Москве заявления официального Киева назвали ничтожными

В среду, 4 сентября, Аксенов провел прямой эфир на канале «Крым 24» и ответил на вопросы детей.

Один мальчик из студии поинтересовался, почему они с президентом ехали без шлемов и о чем говорили во время байк-шоу.

Аксенов отметил, что так как движение по пути следования мотоцикла было перекрыто, они с президентом ПДД не нарушили, а за время поездки успели обсудить важные для крымчан вопросы.

«Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он всё запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», — добавил Аксенов.

10 и 11 августа у горы Гасфорта под Севастополем проходило байк-шоу «Тень Вавилона», организованное «Ночными волками». Его посетили свыше 70 тыс. человек.

Владимир Путин прибыл в Севастополь, где также поучаствовал в международном байк-шоу. Глава государства появился на мероприятии за рулем мотоцикла «Урал» с коляской, в которой прокатил Сергея Аксенова.

15 августа глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К Крымскому мосту от Краснодара построят новую трассу
Аксенов рассказал Путину о нерешенных проблемах Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019