Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.

В среду, 4 сентября, Аксенов провел прямой эфир на канале «Крым 24» и ответил на вопросы детей.

Один мальчик из студии поинтересовался, почему они с президентом ехали без шлемов и о чем говорили во время байк-шоу.

Аксенов отметил, что так как движение по пути следования мотоцикла было перекрыто, они с президентом ПДД не нарушили, а за время поездки успели обсудить важные для крымчан вопросы.

«Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он всё запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», — добавил Аксенов.

10 и 11 августа у горы Гасфорта под Севастополем проходило байк-шоу «Тень Вавилона», организованное «Ночными волками». Его посетили свыше 70 тыс. человек.

Владимир Путин прибыл в Севастополь, где также поучаствовал в международном байк-шоу. Глава государства появился на мероприятии за рулем мотоцикла «Урал» с коляской, в которой прокатил Сергея Аксенова.

15 августа глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму.