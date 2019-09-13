Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, которые 13 сентября в пятницу связывают себя узами брака, прибыли в ЗАГС на катафалке.

На автомобиле, украшенном красными цветами, написано «Пока смерть не разлучит нас». После церемонии в ЗАГСе молодожены отправятся в церковь на венчание.

Ранее невеста опубликовала фотографию в свадебном платье, подписав, что сегодняшний день является главным в ее жизни. Также в Instagram она разместила снимок ее руки и руки ее будущего супруга с одинаковыми браслетами, на которые нанесена надпись «К+К» и сердце.

Как пишут СМИ, на торжество приглашены около 300 гостей, в том числе Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Рената Литвинова, Земфира и другие публичные люди. На свадьбу молодожены потратили не менее 16 млн рублей, отмечает «Газета.ру».

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году. В январе первый муж телеведущей, актер Максим Виторган подрался с режиссером в ресторане и разбил ему нос. Тогда СМИ связали инцидент со слухами о романе. Два месяца спустя Собчак и Виторган сообщили, что давно не живут вместе, но продолжают воспитывать сына Платона.

В июне журналистка официально расторгла первый брак. Константин Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, они развелись в августе 2018 года.