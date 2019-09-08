Вдова солиста Linkin Park решила выйти замуж

Талинда Беннингтон — вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона — объявила в Instagram о помолвке спустя два года после гибели супруга.

По словам женщины, даже после трагедии она смогла найти любовь. Как пишет TMZ, она обручилась с американским пожарным по имени Майк еще в апреле.

При этом избранник Талинды пришелся по душе всем родным Беннингтона и даже его коллегам по группе.

Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Тело обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе. На протяжении долгих лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости.