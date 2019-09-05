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Ивлеева вышла замуж за Элджея

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Фото: Соцсети
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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей. Соответствующая информация была размещена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что после регистрации брака Ивлеева взяла фамилию супруга. Датой внесения записи в ЕГРЮЛ значится 3 сентября 2019 года. По данным «Газеты.ру», ранее Ивлеева опубликовала в своем микроблоге в Instagram фото Элджея с подписью «муж».

Как отмечает Telegram-канал Super.ru, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря.

Об отношениях 28-летней Ивлеевой и 25-летнего Элджея стало известно в 2018 году. Долгое время они не афишировали подробности своего романа.

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