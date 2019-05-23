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Музыканты Потап и Настя Каменских поженились

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Украинские музыканты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских поженились. Об этом 23 мая сообщает агентство «РИА Новости».

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«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» — написала исполнительница на своей странице в Instagram.

Кроме того, она поблагодарила Потапа за то, что тот поддержал ее желание не выставлять свои чувства напоказ, оберегая их «от лишних глаз, слов, постов».

Как пишет сайт kp.ru, свидетельницей на свадьбе стала бывшая жена Потапа Ирина Горовая.

В этот же день музыкант выпустил свой трек и клип под названием «Константа».

Дуэт «Потап и Настя» образовался в 2006 году и за это время удостоился различных музыкальных наград, включая «Золотой граммофон», «Песня года», «Премия Муз-ТВ», «Премия RU.TV» и «Шарманка». Известность музыканты заработали после исполнения таких песен, как «Не пара», «Умамы» и «Чумачечая весна». Последнюю, как показал опрос, мужчины старше 36 лет предпочли бы слушать на бесконечном повторе.

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