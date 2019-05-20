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В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

«Для них нужен праздник — вот свадьба: «ладно, родители давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все», — сказала парламентария агенству городских новостей «Москва».

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Далее народная избранница обрушилась с критикой на так называемые «гражданские браки», когда пара живет без официальной регистрации отношений.

«Это просто сожительство, чаще всего - временное. Хорошо, если оно заканчивается регистрацией брака, потому что дети родились, потому что их нужно записывать как-то, чтобы они были защищены, а то ведь алименты», — пояснила депутат.

Комментируя ранее внесенные в Госдуму инициативы, которыми предлагалось приравнять длительное сожительство к браку, она заявила, что такое в комитете никогда не найдет поддержки, поскольку «это вообще будет непонятно что».

Также Плетнева сочла нужным возрождать традицию «принародного» чествования супругов, которые прожили много лет в браке. К примеру, им можно было дать медаль, а в перспективе поощрять материальным способом, добавила она.

Ранее в мае Плетнева призвала бороться с разводами со школьной скамьи. В качестве превентивной меры она предложила вернуть в школы курсы этики и психологии семейной жизни.

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