В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета

Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

«Для них нужен праздник — вот свадьба: «ладно, родители давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все», — сказала парламентария агенству городских новостей «Москва».

Далее народная избранница обрушилась с критикой на так называемые «гражданские браки», когда пара живет без официальной регистрации отношений.

«Это просто сожительство, чаще всего - временное. Хорошо, если оно заканчивается регистрацией брака, потому что дети родились, потому что их нужно записывать как-то, чтобы они были защищены, а то ведь алименты», — пояснила депутат.

Комментируя ранее внесенные в Госдуму инициативы, которыми предлагалось приравнять длительное сожительство к браку, она заявила, что такое в комитете никогда не найдет поддержки, поскольку «это вообще будет непонятно что».

Также Плетнева сочла нужным возрождать традицию «принародного» чествования супругов, которые прожили много лет в браке. К примеру, им можно было дать медаль, а в перспективе поощрять материальным способом, добавила она.

Ранее в мае Плетнева призвала бороться с разводами со школьной скамьи. В качестве превентивной меры она предложила вернуть в школы курсы этики и психологии семейной жизни.