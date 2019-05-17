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Башаров вышел в свет с бывшей женой

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Российский актер и телеведущий Марат Башаров и его теперь уже бывшая жена Елизавета Шевыркова, которую он избил этой зимой, посещают вместе светские мероприятия.

Бывших супругов, которые развелись еще в марте, заметили на концерте рок-группы «БИ-2». Сначала они проводили время за кулисами, а затем заняли места в зрительном зале. Как утверждают очевидцы, они вели себя как пара и выглядели вполне счастливыми.

«Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой, которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но видимо дело снова идет к примирению», — рассказали очевидцы, их слова приводит Starhit в пятницу, 17 мая.

Издание предполагает, что Башаров и Шевыркова могли забыть старые обиды, но пока не хотят афишировать свое воссоединение.

Московский суд расторг брак пары 21 марта. Сами Башаров и Шевыркова на судебное заседание не явились: их интересы представляли адвокаты. По словам защитницы бывшей жены артиста Нелли Макаровой, у пары сохранились «добрые отношения в интересах ребенка» и они устно решат вопрос с алиментами.

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