В Госдуме предложили бороться с разводами со школьной скамьи

В Госдуме предложили вернуть в школы курсы этики и психологии семейной жизни в рамках борьбы с разводами. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

По данным Росстата, в 2018 году в России зарегистрировали 584 тыс. разводов. По мнению парламентария, эти цифры являются «ужасными» и требуют особого внимания, пишет НСН.

«Необходимо повысить ответственность людей, а для того, чтобы это сделать, должно быть воспитание с самого детства. Необходимо вернуть в школы курс этики и психологии семейной жизни, который всегда преподавался в советской школе», — пояснила Плетнева.

Кроме того, она заявила о необходимости создания качественных условий жизни для молодых семей, пишет «Газета.ру». В частности, это касается наличия собственного жилья и достойной зарплаты.

13 мая сообщалось, что депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров намерен обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением усложнить бракоразводный процесс. Он призвал отказаться от заочного развода и увеличить до двух-трех месяцев время, которое дается паре, чтобы еще раз обдумать свое решение.