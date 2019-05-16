Госдума приняла во втором чтении закон о посещении родных в реанимации

Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий родственникам пациентов присутствовать в реанимации. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил надежду, что в ближайшее время закон будет принят окончательно.

«У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что вышли на согласованную позицию», — цитирует Володина «Интерфакс» в четверг, 16 мая.

Впрочем, как отметил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, есть отделения, где пациентов всё равно нельзя будет навещать.

«Конечно же, отделений реанимации множество. Есть реанимационное отделение детской больницы, есть реанимационные отделения родильных домов, посещения которых просто невозможно. Есть реанимационные отделения инфекционных стационаров, где тоже сложно себе представить посещение пациентов родственникам», — цитирует депутата ТАСС. По его словам, именно поэтому закон и предписывает органам власти регламентировать этот процесс.

Законопроект о возможности посещать близких людей в реанимации внес на рассмотрение депутат Николай Герасименко. В первом чтении документ приняли еще в июле 2018 года. В рамках данного закона Минздрав сможет установить общие правила посещения пациентов в реанимации. До сих пор решения о возможности или невозможности навестить больного в отделении реанимации принимались медучреждениями индивидуально в каждом конкретном случае.