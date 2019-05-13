Адвокат назвал бессмысленной идею растянуть бракоразводный процесс

Адвокат конторы № 16 «Нахимова и партнеры» Федор Коробков в беседе с «Известиями» назвал бессмысленной идею растянуть бракоразводный процесс, чтобы дать супругам дополнительную возможность передумать разводиться.

С инициативой усложнить процедуру развода выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщило 13 мая издание News.ru. Депутат предлагает установить «санитарную паузу» в 2–3 месяца. Предполагается, что супруги дважды будут подтверждать намерение развестись — при подаче заявления и по истечении «санитарной паузы».

Также если у супругов имеются общие дети, то срок такой паузы должен быть увеличен как минимум до полугода. Кроме того, супруги будут должны перед расторжением брака посещать консультации у психолога. Петров намерен в ближайшее время обратиться с инициативой к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В России развестись можно в органах ЗАГС или в суде, рассказал адвокат Коробков. Так вот для разводов в суде такая «санитарная пауза» лишена всякого смысла, потому что де-факто она уже существует, пояснил юрист.

«Судебное расторжение брака проходит в том случае, если кто-то из супругов оказался против развода и не пришел в ЗАГС. Либо в браке есть несовершеннолетние дети, или идут споры о распределении совместного имущества», — сказал адвокат.

По его словам, стандартно в таких случаях дело о расторжении брака попадает в мировой суд, где с момента подачи иска до развода проходит более двух месяцев.

«Суды сами назначают после предварительного заседания основное судебное заседание не ранее чем через месяц. Специально давая людям возможность подостыть и отозвать заявление, учитывая, что оно могло быть подано на эмоциях», — подчеркнул собеседник издания.

Коробков также высказался против инициативы в обязательном порядке заставлять супругов посещать психолога перед разводом.

Ранее стало известно о том, что в России в 2018 году число разводов сократилось до 589 тыс. При этом отмечается, что число зарегистрированных браков также снизилось до 923 тыс.