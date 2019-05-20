СМИ узнали о скорой свадьбе Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Жост намерены вскоре сыграть свадьбу, пишет TMZ.

Информацию о том, что помолвка пары состоялась, подтвердила представитель Йоханссон. Тем не менее, дата свадебной церемонии пока не назначена.

Для звезды «Мстителей» и «Призрака в доспехах» этот брак будет третьим. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за Райаном Рейнольдсом, а позже вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. У пары родилась дочь.

Для Колина грядущий брак будет первым.

Йоханссон и Жост вместе с 2017 года.

10 марта сообщалось, что Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом.